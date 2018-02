Kamer wil uitleg over oogstraming uien van CBS

Het CDA in de Tweede Kamer wil uitleg over het feit dat statistiekbureau CBS ramingen voor de uienoogst al enkele jaren achtereen naar beneden bijstelt.

Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg willen van landbouwminister Carola Schouten een overzicht van de ramingen en de bijstellingen daarvan in de afgelopen jaren.

Aanleiding is rumoer in de uiensector over de bijstelling van de oogstraming. De Kamerleden vragen de minister uitleg over de totstandkoming van de ramingen en de doel van de ramingen. Ze vragen zich af welke invloed de CBS-cijfers hebben op de markt.

Invloed CBS-cijfers op markt voorkomen

Geurts en Van den Berg willen dat de minister bekijkt hoe kan worden voorkomen dat CBS-cijfers de markt beïnvloeden. De Kamerleden willen ook een overzicht over de deelname van akkerbouwers aan het CBS-onderzoek, en in hoeverre er sancties zijn opgelegd als akkerbouwers niet voldeden aan hun verplichting om aan het CBS-onderzoek deel te nemen.