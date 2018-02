Groei uienareaal stagneert na jarenlange uitbreiding

Na jarenlange uitbreiding stagneert de groei van het oppervlak aan uien in Nederland. Dat blijkt uit de verkoop van zaadbedrijven. Telers zetten meer in op rood voor 2018.

Jaap Jonker, verkoopleider van De Groot en Slot, denkt dat het areaal gele zaaiuien van 2018 met zo’n 5% (circa 1.000 hectare) krimpt. Frank Druyff van Hazera verwacht stabilisatie.

“Best veel telers hebben al twee jaar weinig aan de uien verdiend”, legt Jonker uit. “Lagere opbrengsten, matige handel. Zeker in het zuiden van Nederland waren de saldo’s niet altijd voldoende om de kostprijs van zo’n € 5.000 per hectare te betalen. Dan houdt het een keer op. Vooral daar verwacht ik een areaalkrimp. De landelijke verschillen zijn best groot. Goede opbrengsten zagen we ook. In het Noorden zou het areaal daarom wel eens kunnen groeien.” Ook Hazera merkt meer animo in de noordelijke teeltgebieden.

Ook de toenemende ziektedruk werkt de areaalkrimp in de hand, stelt Jonker. “Fusarium neemt in het hele land toe. Het inzicht is gekomen dat er minder intensief moet worden geteeld.”

Telers die nu afhaken, kiezen vaak voor granen om de grond wat rust te geven, of ze verhuren het land voor bijvoorbeeld de aardappelteelt.

Rode uien beter verkocht

Uientelers kiezen voor de teelt van 2018 meer voor het rode segment. Deze keuze is het gevolg van de marktontwikkelingen; rode uien worden beter verkocht dan gele; plus 10% denkt Jonker. Veel telers wisselen wat hectares geel in voor rood. “Ondanks het feit dat we er rekening mee hadden gehouden, zijn we al uitverkocht”, zegt hij.

Ook Druyff merkt duidelijk wat meer animo voor rood. “Boeren weten het ook nog niet precies allemaal; ze hebben weinig alternatieven voor gele uien. En elk jaar begint de prijsvorming opnieuw, dat weten ze ook. Aangezien uien een vaste plek in de bouwplannen hebben, ligt de keuze voor rood nu voor de hand. Die prijzen zijn al jaren hoger dan die van gele uien.” De arealen plantuien en bio-uien lijken stabiel.