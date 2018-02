Farm Frites deelt kennis pootgoed

Fritesfabrieken willen steeds betere kwaliteit aardappelen ontvangen om het rendement in de fabriek te verhogen.

Het begint met goed pootgoed. Pootgoed wordt verhandeld en in het voorjaar afgezet. In teeltjaar 2016 hebben veel telers last gehad van opkomstproblemen bij consumptieaardappelen door slechte pootgoedkwaliteit. Hierdoor is de werkgroep Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit in het leven geroepen. Het onderzoek loopt drie jaar en is een initiatief van Vavi (Farm Frites, McCain, LWM en Aviko) en de NAO (pootgoedhandelshuizen HZPC, Agrico, Meijer en twee consumptiehandelaren Nedato en Kleinjan). Het project wordt uitgevoerd door de keuringsdienst NAK.

“Goede kwaliteit pootgoed kan klachten in het veld verminderen,” zegt Martin Vrij, manager agronomie bij aardappelverwerker Farm Frites en voorzitter van de nieuwe werkgroep. De werkgroep is een jaar onderweg waarbij drie pootgoedpartijen van 50 pootgoedtelers worden gevolgd naar 150 consumptietelers. Vrij: “Het eerste jaar zijn er wel wat richtingen uit gekomen, maar dat zijn nog geen harde onderbouwde conclusies. Positief is dat we als sector samen rond de tafel zitten om consumptieteelt te verbeteren.”

Farm Frites wil kennis overdragen naar telers over pootgoedkwaliteit. Afgelopen zomer werden geleerde lessen gedeeld met telers in Nederland en België. Het bleek dat er behoefte was onder telers om meer informatie hierover te ontvangen. Daarom heeft Farm Frites de kennis binnen de afdeling agronomie en buitendienst gebundeld in een folder.