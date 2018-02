Chitwoodi treft voor het eerst Zweden

In Zweden is voor het eerst een besmetting met het schadelijke aaltje Meloïdogyne chitwoodi vastgesteld.

Het aaltje is gevonden in grond waar zetmeelaardappelen zijn geteeld. Dat meldt Eppo, de Europese organisatie voor plantgezondheid.

Maatregelen

Het perceel ligt in Sölvesborg in de provincie Blekinge in het uiterste zuiden van Zweden. Uit nader onderzoek blijkt dat het aaltje in nog drie aardappelpercelen van dezelfde teler aanwezig is. De overheid neemt maatregelen om verspreiding tegen te gaan, meldt Eppo.

Meloïdogyne chitwoodi is een quarantaineorganisme in de EU. Bestrijding is verplicht.