China koopt minder frites op de wereldmarkt. Ondanks dat de Chinezen steeds meer frites eten. De productie in eigen land groeit echter nog sneller dan de consumptie.

China importeert dit seizoen 2017/2018 zo’n 120.000 ton frites. Dat is 5% minder dan afgelopen seizoen. Daarvan komt 65% uit de VS en 22% uit Canada en België. De productie van frites in China groeit met 10% naar 250.000 ton, stelt de Amerikaanse landbouwraad in China in een rapport over de aardappelmarkt.

Andere aardappelproducten

Ook de productie van andere aardappelproducten neemt toe, verwacht de landbouwraad. China produceert dit seizoen 540.000 ton aardappelzetmeel. Dat is 20% meer dan in 2016/2017. Toen viel de productie tegen door een gebrek aan aardappelen. De productie van traditionele chips groeit 7% naar 450.000 ton en die van andere (stapelbare) chips-soorten met 13% naar 350.000 ton.

Aardappelen moeten vierde voedselgewas worden

De landbouwraad schat dat China dit seizoen 97 miljoen ton aardappelen gaat oogsten. Dat is 5% meer dan afgelopen seizoen. China is de grootste aardappelproducent ter wereld. Het aardappelareaal groeit omdat mais steeds minder aantrekkelijk wordt voor de akkerbouwers. China bouwt zijn gigantische maisvoorraden af en heeft de interventieprijs voor mais flink verlaagd. De overheid wil van aardappelen het vierde voedselgewas maken, na rijst, tarwe en mais. De aardappelteelt wordt steeds aantrekkelijker voor de akkerbouwers, omdat de binnenlandse vraag groeit. De aardappelprijzen zijn momenteel de hoogste in acht jaar, meldt de landbouwraad.

Aardappelverwerking in China

Ondanks de groei van de fastfoodmarkt is de aardappelverwerking nog steeds een kleine speler op de Chinese aardappelmarkt. Van alle aardappelen wordt 60% gegeten als tafelaardappel. Zo’n 20% krijgt een bestemming als veevoer. Zo’n 10% van de aardappelen gaat naar de industrie en 4% is bestemd als pootgoed. Er wordt 1% geëxporteerd en de laatste 5% gaat volgens de landbouwraad verloren in de bewaring.