Verdenking Afrikaanse varkenspest in Duitsland

Het Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL) meldt het vermoeden van Afrikaanse varkenspest bij een dood wild zwijn dat in het oosten van de deelstaat Brandenburg is gevonden.

Het dier is op enkele kilometers van de Duits-Poolse grens in het gebied Spree-Neisse gevonden.

Het staatslaboratorium Brandenburg heeft het karkas bemonsterd en het AV-virus aangetroffen. Een tweede monsters is woensdagavond naar het nationale referentielaboratorium van het Friedlich Loeffler Instituut gestuurd. Later vandaag zal de minister van landbouw Julia Klöckner de uitslag bekend maken.

In omgeving van varkensbedrijven

Volgens TopAgrar liggen er in de omgeving van de vindplaats meerdere varkensbedrijven. Het regionale AVP-rampenteam van het kreis Oder-Spree plaatst vandaag in een straal van 4 kilometer om de vindplaats hekken om rondtrekkende wilde zwijnen tegen te houden. In die straal van 4 kilometer zouden geen bedrijven liggen.