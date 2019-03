AVP-preventie met Buiten Beter-app

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) vraagt op haar website aandacht voor de zogenoemde Buiten Beter-app, als middel om de kans op een mogelijke uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te verkleinen.

De app draagt bij aan AVP-preventie, aldus GD. Chauffeurs uit landen waar AVP heerst, kunnen het virus mogelijk via besmette voedingsmiddelen en vleeswaren verspreiden. Om dit risico te minimaliseren, is het van groot belang dat afval niet wordt achtergelaten op parkeerplaatsen en in de natuur verdwijnt. Op belangrijke parkeerplaatsen zijn de afgelopen maanden informatieborden geplaatst. Deze borden wijzen chauffeurs erop om afval in de afvalbakken te deponeren en vooral geen etensresten achter te laten.

Foto: Twan Wiermans

Via de Buiten Beter-app kunnen eventuele gebreken worden gemeld. GD roept bezoekers van parkeerplaatsen te letten op de aanwezigheid van informatieborden, de leesbaarheid van de borden, de aanwezigheid van zwerfaval, de aanwezigheid van voldoende afvalbakken, het gebruik van de afvalbakken, de aanwezigheid van afrastering en de staat van de afrastering. De meldingen die via de app binnenkomen worden doorgegeven aan de desbetreffende gemeente.