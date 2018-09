POV vreest verlies fosfaatruimte varkenshouderij

Producenten Organisatie varkenshouderij (POV) werkt alleen mee aan een verdere uitwerking van de plannen voor de warme sanering van de varkenshouderij als de fosfaatruimte voor de varkenshouderij behouden blijft. Dat zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

POV maakt zich zorgen om de fosfaatruimte die ontstaat bij de warme sanering van de varkenshouderij te verliezen voor de sector. Voorzitter Jansen vindt dat de fosfaatproductieruimte die ontstaat bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij nodig is voor toekomstige duurzame ontwikkelingen binnen de varkenshouderij zelf. “Denk aan duurzaamheidsconcepten waar meer fosfaatruimte voor nodig is. Duurzaamheidsconcepten sturen meestal niet op een zo laag mogelijk fosfaatuitscheiding, maar op kringlopen met teelten uit de omgeving. De focus ligt daar minder op fosfaatefficiëntie”, vindt Jansen.

Het ministerie van landbouw kon nog niet reageren op het standpunt van POV.

Sectorplafond varkenshouderij vastgesteld op 39,7 miljoen kilo fosfaat

Het sectorplafond voor de varkenshouderij is vastgesteld op 39,7 miljoen kilo fosfaat. In het hoofdlijnenakkoord is begin juli afgesproken dat de overheid voor € 120 miljoen varkensrechten wil opkopen van bedrijven met een grote impact op de leefomgeving in de concentratiegebieden Zuid en Oost. De varkensrechten worden hierbij uit het systeem gehaald.

Melkveehouderij trekt aan fosfaatruimte

Aan de fosfaatruimte wordt hard getrokken, met name vanuit de melkveehouderij. Een grote groep melkveehouders heeft fors geïnvesteerd in nieuwe innovatieve stallen, maar heeft onvoldoende fosfaatrechten om deze stallen te vullen, waardoor ze financieel in de knel komen.

Kamerfracties hebben landbouwminister Carola Schouten gevraagd om de fosfaatruimte van de warme sanering varkenshouderij beschikbaar te stellen voor de melkveehouderij. Schouten zegt dat dit niet kan omdat de sectorale fosfaatplafonds zijn opgenomen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn en ook in de staatssteunbeschikking voor het fosfaatrechtenstelsel. Tegelijkertijd gaf Schouten aan dat ze ook niet stopt met denken aan een oplossing voor de knelgevallen in de melkveehouderij.

Kamer verdeelt over ontschotten fosfaatruimte

Regeringspartij VVD is tegen het ontschotten van fosfaatruimte, omdat dit nadelig kan zijn voor sectoren. SGP is voor. CDA‘er Jaco Geurts wil ontschotten op bedrijfsniveau mogelijk maken, of fosfaatruimte uit andere sectoren beschikbaar stellen voor de melkveehouderij.