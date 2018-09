Hogan heeft zorgen over uitbraak AVP in België

Alle maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen, gingen in overleg met verantwoordelijk commissaris Vytenis Andriukaitis, aldus Hogan. De Europese Commissie draagt bij aan de kosten van de ruiming van gehouden varkens in het besmette gebied op basis van de regels voor dierziektebestrijding. Daarnaast biedt de Europese Commissie mogelijkheden om gelden voor plattelandsontwikkeling aan te wenden voor de ondersteuning van varkens die hun bedrijf ruime.

Hogan heeft zorgen over het feit dat de ziekte inmiddels in 9 lidstaten aanwezig is en dat er mogelijk problemen ontstaan met handelsrelaties buiten de Europese Unie. De landbouwcommissaris wil boeren ondersteunen bij het treffen van maatregelen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de ziekte te bestrijden.

Dat de uitbraak nu West-Europa heeft bereikt, betekent niet dat er een nieuw beleid moet worden opgezet. “Commissaris Andriukaitis besteedt veel van zijn tijd aan de bestrijding van de ziekte, die al enkele jaren in Oost-Europese landen heerst. We zijn tot nu toe helaas niet succesvol genoeg geweest”, zegt Hogan.

AVP ontwricht Chinese varkensmarkt

Sinds 18 september heeft China 20 gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gemeld in 7 provincies. Om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de Chinese overheid restricties opgelegd aan het transport van levende dieren binnen deze en 11 aangrenzende provincies. De maatregelen zorgen voor een ontwrichte en verschuivende markt, met productietekorten en prijsstijgingen. Dat meldt Rabobank in een update over de Afrikaanse varkenspest. De gevolgen voor de langere termijn zijn volgens Rabobank nog niet duidelijk.

De verspreiding van Afrikaanse varkenspest in China – en recentelijk in België – heeft de vooruitzichten voor de varkensvleesindustrie over de hele wereld aanzienlijk veranderd, stelt Rabobank. De vooruitzichten voor een verbeterde exportvraag zijn toegenomen na de recente uitbraken, terwijl het potentieel voor verspreiding van de ziekte wereldwijd exponentieel is toegenomen.