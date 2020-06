Hogere winst en omzet voor FrieslandCampina Nigeria

FrieslandCampina Wamco Nigeria heeft haar winst in 2019 met 5% zien stijgen naar omgerekend € 28,4 miljoen.

De winst voor belasting steeg met 15% naar € 43,1 miljoen. De omzet nam toe met 8,5% naar € 372,2 miljoen.

Directeur Ben Langat spreekt van een uitdagend jaar. Ondanks moeilijke omstandigheden wist FrieslandCampina haar positie verder te versterken. Zo werd onder meer het Dairy Development Program verder uitgebreid naar het 10.000 hectare tellende Bobi Grazing Reserve in de staat Niger. Dit om de lokale melkproductie te stimuleren. Ook werd een nieuwe yoghurtlijn in gebruik genomen en werden onder het in Nigeria bekende merk Peak nieuwe smaken drinkyoghurt in de markt gezet. Wamco is ondanks de coronacrisis nog volledig operationeel. Eventuele gevolgen van corona voor de jaarresultaten zijn nog niet duidelijk.

Eerste kwartaal goed gestart

Het eerste kwartaal van 2020 lijkt de onderneming in ieder geval goed te zijn begonnen. De omzet nam met 15% toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder naar € 107,3 miljoen. De winst steeg met 31% naar € 7,2 miljoen.

FrieslandCampina Wamco Nigeria is een samenwerkingsverband tussen FrieslandCampina (67,81%) en Nigeriaanse partners.