EU-commissaris stoïcijns voor problemen kalversector

Rond de Europese opslagregeling voor vlees en zuivel, ingesteld vanwege de coronacrisis, ontrolt zich in Brussel een bizar spel, met Eurocommissaris Janusz Wojciechowski in een hoofdrol.

Wojciechowski zei al snel dat hij geen cent te besteden had voor een opslagregeling vanwege corona, al waren sectoren flink getroffen. Er was volgens hem geen budget.

Onder forse druk van met name het Europees Parlement vond Wojciechowski uiteindelijk toch een kleine € 80 miljoen en kwam er een regeling. Nu is die regeling er en maakt vooral de zuivelsector er dankbaar gebruik van. Toch is het budget nog lang niet volledig benut en mag de sector met de grootste problemen, de kalverhouderij, nog steeds niet meedoen.

Als er vragen komen vanuit de kalversector, lijkt Wojciechowski deze te negeren. Hij houdt zich stoïcijns. De Eurocommissaris zegt dat hij alle markten goed in de gaten houdt. Hij ziet geen problemen, behalve bij de sectoren die hij steun heeft aangeboden. Dus, nog steeds geen hulp voor de kalverhouderij. Ook een interventie door de Franse minister van Landbouw op de laatste EU-landbouwraad hielp niets.

Problemen in Frankrijk en Italië

In Frankrijk en ook Italië heeft de kalverhouderij het ondertussen nog lastiger dan in Nederland, want daar is de branche minder sterk en minder goed georganiseerd. De kalverhouderij heeft nu de hoop gevestigd op het Europees Parlement. Daar heeft de Poolse Landbouwcommissaris naar verluid toch wel enig ontzag voor. Vooral omdat hij daar in eerste instantie te licht werd bevonden als aanstaand Landbouwcommissaris en in tweede instantie slechts met de hakken over de sloot kwam.

Moeizame afzet bijproducten

In de zuivelsector trekt de markt ondertussen weer iets aan. Voor kalfsvlees is dat niet zo. Niet alleen daalde de prijs per kilo kalfsvlees sterk, ook de afzet van orgaanvlees, andere bijproducten en huiden verloopt zeer moeizaam. Het orgaanvlees ging voor de crisis vaak naar hele specifieke luxe markten, maar die markten stagneren nu ook. Een extra klap voor de kalfsvleessector door corona. Slachtingen dalen, dieren worden ouder en voor bedrijven met beperkte reserves wordt het daardoor moeilijk.