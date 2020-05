Stalklimaat en emissie met sensoren beheersen

Het Ilvo in Vlaanderen is bezig met de ontwikkeling van Otice: een systeem van sensoren waarmee de emissies uit de stal zijn te volgen.

Het Ilvo ontwikkelt het monitoringsinstrument Otice (Online Tool for monitoring Indoor barn Climate, animal stress and Emission levels of air pollutants) binnen het Europese MilKey-project.

Het systeem kan de veehouder realtime ondersteunen bij het implementeren en managen van technieken voor het reduceren van stalemissies.

Hierbij is het de uitdaging om vooral de ammoniak- en methaanemissies te verminderen en tegelijk een optimaal binnenklimaat te garanderen.

Goede stalventilatie belangrijke productiefactor

Een goede ventilatie zorgt voor een goed stalklimaat, en dat is een belangrijke productiefactor voor de veehouder, zo schrijft Ilvo. Ventilatie is echter ook een drijvende kracht voor emissies van ammoniak en broeikasgassen, die natuur en klimaat belasten.

Testen in pilot-stallen

De tool zal zowel in Vlaanderen als bij de partners getest en geïmplementeerd worden in pilot-stallen in Ierland, Polen, Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Noorwegen. Pas medio volgend jaar zal er een prototype beschikbaar zijn.