Wintertoeslag stuwt melkprijs Vreugdenhil op

Leveranciers van Vreugdenhil Dairy Foods ontvangen over september een basismelkprijs van € 35,96 per 100 kilo.

Dat is € 3,90 per 100 kilo meer dan vorige maand, omdat de wintertoeslag erbij is gekomen. De biologische melkprijs daalt met 18 cent naar € 52,39 per 100 kilo. Inclusief toeslagen voor weidegang en duurzaamheid komt de maximale prijs voor gangbare melk over september uit op € 38,06 per 100 kilo.

Wintertoeslag Vreugdenhil

Het van kracht worden van de wintertoeslag trekt bij Vreugdenhil de gemiddelde melkprijs tot en met september stevig omhoog. De basisprijs komt uit op gemiddeld € 34,17 per 100 kilo. Dat is na DeltaMilk de hoogste gemiddelde basisprijs over de eerste negen maanden van het jaar. Vreugdenhil Dairy Foods is de enige verwerker in de melkprijsvergelijking van Boerderij die nog een wintertoeslag hanteert. Het verschil met de gemiddeld laagste basisprijs bedraagt ruim € 2 per 100 kilo, ook is het 29 cent meer dan FrieslandCampina als basisprijs uitbetaalt.