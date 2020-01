Kaassector boekt nieuwe records

Zowel de kaasproductie, de import als ook de export naar markten binnen de EU zijn naar nieuwe hoogten gestegen.

De Nederlandse kaasproductie is vorig jaar met 3% gestegen naar het nieuwe record van 903.000 ton. In 2018 jaar werd bijna 877.000 ton kaas geproduceerd. Dit meldde voorzitter Marlou Verkleij op de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting Nederlandse Zuivelbeurs.

Import steeg ook

Niet alleen de productie van kaas nam toe, maar ook de import steeg. Er kwam 400.000 ton kaas naar Nederland, waarvan het overgrote deel (99%) vanuit de EU. Genoemd volume is 4,5% groter dan in 2018. Toen steeg de invoer met 4%.

Toegenomen onzekerheid op wereldmarkt

Van het totale volume van opgeteld 1,3 miljoen ton kaas dat in Nederland beschikbaar was, bleef 391.000 (ofwel iets meer dan 30%) in Nederland zelf. Het overgrote deel (ruim 59%) werd weer verkocht naar bestemmingen binnen de EU. Dit volume was 5% hoger dan in 2018. De export naar landen buiten de Europese Unie daalde met bijna 1% naar 139.000 ton. Verkleij vermoedt dat dit wordt veroorzaakt door de toch iets toegenomen onzekerheid op de wereldmarkt en het gestegen aantal handelsperikelen.

De gemiddelde kaasconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland blijft ondertussen stabiel op zo’n 17 kilo.

Toenemende belangstelling voor zuivel-alternatieven

In haar toespraak ging Verkeij ook in op de toenemende belangstelling voor zuivel-alternatieven. Ze riep de zuivelsector op om daar niet tegen te gaan vechten, maar in plaats daarvan het positieve van zuivel uit te dragen. Het is daarbij wel een klus om deze boodschap goed te doen landen, want de zuivel moet het ‘WC-eend effect’ voorkomen, stelde ze. Het is volgens haar beter dat anderen dan de zuivel zelf gaan wijzen op de gezonde effecten van zuivelconsumptie.