Bel Leerdammer geeft december-melkprijs duwtje omhoog

Kaasmaker Royal Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs voor december met 87 cent per 100 kilo naar € 36,47 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw, bij een leverantie van 1,1 miljoen kilo per jaar en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. De maximale melkprijs € 39,07 per 100 kilo en op € 40,07 voor de groep leveranciers die VLOG-melk produceert.

VLOG

Gemiddeld over heel 2019 betaalt Bel Leerdammer een kale melkprijs van € 34,76 per 100 kilo. Inclusief weidegang en duurzaamheid komt de maximale melkprijs uit op 37,36 per 100 kilo. Inclusief VLOG-toeslag zou er nog € 1 per 100 kilo bij komen, maar Bel Leerdammer is pas in de loop van 2019 serieus gestart met VLOG-melk. Het aantal boeren dat deze toeslag krijgt, is nog beperkt. Dat geldt ook voor het aantal maanden leverantie.

Onder Cono en FrieslandCampina

Met de genoemde melkprijzen blijft Bel Leerdammer onder de prijzen die Cono en ook FrieslandCampina uitbetalen.