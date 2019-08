Met irrigatie 20 ton mais op droog zand

Proefbedrijf De Marke ziet mogelijkheden voor het toepassen van druppelirrigatie in de maisteelt op zandgrond. Onderzoekers voorzien dat daarmee een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare mogelijk is, mits er een passende afstemming van het bemestingsniveau is.

Druppelirrigatie komt tot nu toe vooral voor bij toepassingen in de tuinbouw en in andere intensieve teelten. Er zijn meerdere aanbieders, maar de basis is het aanleggen van slangen met kleine gaatjes in de paden. Er zijn overigens ook varianten op de markt waarbij de slangen onder het maaiveld liggen.

Bij traditionele beregening leveren de droge zandpercelen 15 tot 16 ton droge stof per hectare. Zonder beregening is dat in een slecht jaar nog niet de helft.

Druppelirrigatie in aardappelen. Irrigatie optimaliseert waterbenutting.

Efficiënte waterbenutting

Het voordeel van druppelirrigatie ten opzichte van traditionele beregening is dat de waterbenutting efficiënter is, wat zorgt voor een betere optimalisatie van de vochthuishouding. Bij gebruik van bodemvochtsensoren is dat voordeel mogelijk nog wat groter. Bijkomend voordelen van ten opzichte van beregenen zijn de forse waterbesparing, de verminderde kans op uitspoeling van mineralen en een lagere arbeidsbehoefte.

Aanleg en verwijderen slangen minpunt

Een nadeel van het systeem is het aanleggen en verwijderen van de slangen. Deze worden in de rijen gelegd na de laatste bespuiting tegen het onkruid en inzaai van het vanggewas. Om kosten te besparen, wordt onderzocht wat het effect is van 1 slang per rij of per 2 rijen.