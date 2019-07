Cono verlaagt licht, A-ware houdt melkprijs stabiel

Cono Kaasmakers verlaagt de melkprijs over juni met 74 cent per 100 kilo. Zuivelproducent Royal A-ware houdt de melkprijs over juli voor de derde keer op rij gelijk.

Dit hebben de 2 bedrijven laten weten.

Bij Cono komt de kale (voorschot)melkprijs uit op € 34,09 per 100 kilo uit. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor Zuivel NL, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen bedraagt € 38,59 per 100 kilo.

Bij A-ware blijft de kale melkprijs voor gangbare melk staan op € 31,80 per 100 kilo, de maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 36,55 per 100 kilo.

Bio-melkprijs

De biologische melkveehouders van Arla ontvangen over juli een maximale prijs van € 45,95 per 100 kilo. Dat is € 1,45 minder dan werd betaald over juni en € 3,00 per 100 kilo minder dan werd betaald over maart en april. De biologische melkprijs brengt de laatste maanden marktbreed flink minder geld op. Ook FrieslandCampina, Arla en Vreugdenhil verlaagden in de afgelopen tijd hun bio-melkprijzen.