Arla houdt melkprijs mei gelijk

De Scandinavische zuivelreus Arla houdt de melkprijs voor de maand mei voor de vijfde opeenvolgende maand gelijk (gerekend in Deense kronen).

Leveranciers met een jaarkwantum van 1,1 miljoen kilo ontvangen een melkprijs van € 33,70 per 100 kilo melk. Inclusief diverse toeslagen (Vlog, weidetoeslag, tankgrootte-toeslag et cetera) is nog tot € 2,35 bij te plussen.

Biologische melkprijs

Arla houdt ook de biologische melkprijs gelijk, eveneens voor de vijfde keer, en betaalt € 45,56 per 100 kilo ‘kaal’ uit. Door kleine wisselkoersverschillen is de melkprijs in euro’s uitgedrukt sinds januari heel licht gedaald, maar dit is een centenkwestie.

Met de mei-prijs geldt Arla in Duitsland als een van de slechtst betalende zuivelbedrijven, zeker in Rijnland-Palts. In Groot-Brittannië geldt Arla als koploper en betaalt het bijna 2 keer zo veel uit als de melkprijs op de spotmarkt daar.