Productie voor PlanetProof gaat volgens plan

FrieslandCampina breidt de PlanetProof-zuivellijn volgens plan uit, met productie van zowel vloeibare zuivel als kaas op 3 locaties. De kans bestaat dat het bedrijf na de productie onder eigen merk ook snel begint met huismerkproductie van deze zuivel. Dit meldt een woordvoerder van FrieslandCampina.

Hier en daar wordt de indruk gewekt dat overal in het land wordt begonnen met de inzameling en productie van PlanetProof-zuivel. Dat is volgens hem niet waar. Alle leden hebben een brief gekregen, waarin ze attent worden gemaakt op de mogelijkheid om PlanetProof-melk te produceren. Dit moet bij hun bedrijf passen. Na aanmelding volgt een controle en worden aspirant-deelnemers op een wachtlijst geplaatst. Degenen die voldoen aan de eisen en die het dichtst bij een bepaalde productielocatie liggen, mogen het eerst leveren. Daarna volgen de bedrijven die verder weg zijn gelegen.

Frieslandcampina blijft bij de inschatting dat maximaal zo’n 10% van de melkaanvoer geschikt kan worden gemaakt voor ‘on the way to PlanetProof’. Dat is conform een eerdere berekening van Wageningen UR. Wie vroeg deelneemt, kan het gemakkelijkst mee-ontwikkelen.Geleidelijk worden de eisen scherper.