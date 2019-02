Minstens 300.000 runderen verdronken in Australië

Overstromingen hebben in de Australische staat Queensland voor grote schade gezorgd aan de rundveehouderij. Naar schatting zijn er minstens 300.000 dieren verdronken. Een gebied van 20 miljoen hectare staat onder water. De schade aan de sector loopt volgens deskundigen nu al op tot bijna € 190 miljoen.

Queensland telt in totaal 11 miljoen runderen, die gemiddeld een waarde hebben van € 625 per stuk. Sommige rundveehouders in het westen van de staat zijn al hun dieren verloren. Tal van agrarische streken, die met jaren van droogte worstelden, hebben nu te maken met overstromingen, veroorzaakt door record regenval. In het Noorden viel 1.000 millimeter regen in 4 dagen.

Lees verder onder de tweet.

Wegens ernstige tekorten aan veevoeder op sommige boerderijen, zou het Australische leger met behulp van onder andere helikopters hooi aan boeren leveren. Deze militaire operatie heeft echter ernstige vertraging opgelopen omdat de communicatie tussen verschillende overheidsinstanties stroef verloopt en er een tekort is aan brandstof in de getroffen gebieden.

Zee van dood vee

Premier van Queensland Annastacia Palaszczuk

Premier van Queensland Annastacia Palaszczuk bezocht het gebied en sprak van een ‘zee van dood vee’. Ze erkende dat er nog tal van problemen moeten worden opgelost. “We moeten eerst voldoende brandstof voor de helikopters hebben en bovendien nog de juiste informatie verzamelen van de landeigenaren. Als we het veevoeder op de verkeerde plaats droppen, gaan de dieren misschien het water in en verdrinken ze.”

Lees verder onder de tweet.

Volgens de agrarische lobbygroep Agforce komt de levering van veevoer nu wel langzaam op gang. Topman Michael Guerin van Agforce onderstreept dat er haast is geboden, omdat er een ‘ramp van ongekende proporties’ dreigt. “Rundveehouders zijn ten einde raad”, aldus Guerin.

Tenminst 60 rundveehouders, met een gezamenlijke kudde van 40.000 runderen, hebben zich aangemeld voor onmiddellijke levering van hooi vanuit de lucht.

Lees verder onder de foto.

De zwaar getroffen stad Townsville in Queensland. Foto's uit het binnenland zijn nog niet beschikbaar. In Australië zelf begint het nieuws over de veeramp ook pas door te dringen. - Foto: AFP

Australië is een grote exporteur van rundvlees, wat deze ramp voor gevolgen zal hebben op de rundvleeshandel is nog onduidelijk.