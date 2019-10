Bestuur en aandeelhouders CSK overwegen verkoop

Het bestuur en de aandeelhouders van CSK food enrichment overwegen de verkoop van het bedrijf aan een nieuwe aandeelhouder.

Daarover worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen. Dat meldt de onderneming in een persverklaring. De producent van zuivelingrediënten heeft naar eigen zeggen in de afgelopen periode een sterke financiële prestatie geleverd, en geïnvesteerd in de productie- en innovatie-infrastructuur. De omzet steeg in de afgelopen jaren naar € 65 miljoen in 2018, de netto winst bedroeg ruim € 5,3 miljoen.

In handen van zuivelcoöperaties

Het in 1905 opgerichte bedrijf is momenteel in handen van de Nederlandse zuivelcoöperaties plus het management. Lange tijd bediende het CSK vooral de Nederlandse kaasproducenten. Sinds eind vorige eeuw is echter een sterke expansie over de grens ingezet, met diverse kantoren in Europa en de VS. Het bedrijf is nu een internationale ingrediëntenspeler in een wereldwijde zuivelmarkt.

Concurrentie

Het grootste deel van de omzet wordt buiten Nederland behaald. Ondertussen is er voor het bedrijf ook steeds meer concurrentie van biotechbedrijven, zoals DSM. Die brengen ook kaascultures op de markt. Natuurstremsel wordt steeds minder gebruikt, ook door CSK zelf.

In het kader van de internationalisering en de veranderende markt zijn CSK en zijn aandeelhouders bezig met het uitvoeren van een strategische evaluatie. De opzet daarvan is dat het uitmondt in de verkoop van het bedrijf aan een nieuwe aandeelhouder, al zegt CSK dat in de eigen persmededeling ietwat omfloerster.