Garantieprijs RFC plust kwartje, prijs Arla stabiel

De eerste garantieprijzen voor februari zijn bekendgemaakt door FrieslandCampina (RFC) en Arla.

FrieslandCampina verhoogt zijn garantieprijs voor februari met 25 cent naar € 36,50 per 100 kilo. De onderneming zegt dit te doen op grond van de verwachting dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk hoger zullen worden als gevolg van stijgende basiszuivelprijzen.

Concurrent Arla, die ook behoort tot de referentiebedrijven, doet voor februari echter niets. Deze onderneming houdt de melkprijs stabiel, voor zowel gangbare melk als biologisch product. Dat laatste doet FrieslandCampina overigens ook.

De biologische garantieprijs van FrieslandCampina blijft gelijk op € 48 per 100 kilo. Dit gebeurt op grond van de verwachting dat de door de referentiebedrijven betaalde prijzen voor biologische boerderijmelk ook stabiel blijven, zo heet het.

Garantieprijs houdt koers omhoog vast

Of de aannames van FrieslandCampina uitkomen, moet de komende maanden blijken. FrieslandCampina is samen met Arla het zuivelbedrijf dat als eerste een nieuwe maandprijs neerzet.

Anders dan vorig jaar houdt FrieslandCampina nu wel een opgaande prijslijn vast (gerekend vanaf het begin van het jaar), terwijl Arla dat niet kan of durft. Zowel Arla als FrieslandCampina baseert zijn melkprijsverwachtingen op de melkprijzen van Europese concurrenten, waarbij de Duitse zuivel een sterk aandeel heeft. Arla heeft, anders dan FrieslandCampina, ook Britse zuivelbedrijven in het rijtje bedrijven dat het gebruikt als referentie voor de eigen melkprijs. Bovendien heeft Arla rekening te houden met extra onzekerheid vanwege de brexit. Later deze week zullen onder meer DMK en DOC Kaas hun februariprijs bekendmaken.