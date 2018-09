Beter 2017 en dynamisch 2018 voor Vreugdenhil

Zuivelonderneming Vreugdenhil Dairy Foods kijkt beter terug op 2017 dan op het jaar ervoor.

Omzet en winst stegen mooi, terwijl het de leveranciers bij hogere volumes een hogere contante melkprijs uitbetaalde dan FrieslandCampina.

Over het lopende jaar 2018 kan het bedrijf nog geen uitspraken doen, al ziet het na een moeilijke start een duidelijke verbetering van de markt sinds het tweede kwartaal. Echter, of de markt en de resultaten van Vreugdenhil blijven verbeteren, durft CEO Albert de Groot nog niet te zeggen.

Sterk herstel van opbrengstprijzen

Vorig jaar kenmerkte zich door een sterk herstel van de opbrengstprijzen op de zuivelmarkt in de eerste helft van het jaar. In het laatste kwartaal kwamen de marges onder druk te staan. Door de ontwikkeling van de markt en de vergrote capaciteit van Vreugdenhil steeg de omzet met bijna € 200 miljoen, van € 589 naar ruim € 783 miljoen. De winst steeg ook. Vóór belasting ging die van € 10 miljoen naar € 17 miljoen. De netto winst kwam uit op € 12 miljoen.

De uitbetaalde melkprijs steeg volgens opgave van Vreugdenhil naar € 40,10 per 100 kilo melk (gemiddeld over het jaar, bij 1,1 miljoen kilo melk met 4,41% vet, 3,47% eiwit, inclusief toeslagen en premies).

Meer investeringen

Ondanks eerdere grotere investeringen bleef Vreugdenhil verder investeren. Vorig jaar voor een bedrag van € 12 miljoen. Ondanks de groei in activa steeg de solvabiliteit licht naar 49,5%.

Dit jaar zag de markt er eerst slecht uit, maar er is vanaf het tweede kwartaal een duidelijke verbetering te zien. De tweede helft van het jaar verloopt ‘zeer dynamisch’, meldt Vreugdenhil. Mede daarom doet het geen uitspraak over het verwachte resultaat in 2018.