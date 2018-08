Melkprijs Royal Bel Leerdammer stijgt verder

De melkprijs van Royal Bel Leerdammer voor de maand juli stijgt verder.

De melkprijs is voor de afgelopen maand vastgesteld op € 36,95 per 100 kilo melk (exclusief btw en na aftrek van de bijdrage ZuivelNL). Deze prijs geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en is gebaseerd op een vetprijs van € 3,20 en een eiwitprijs van € 6,30 per 100 kilo melk. De prijs is inclusief de weidepremie van € 2,00 per 100 kilo melk die door Royal Bel Leerdammer maandelijks, gelijk met het melkgeld, wordt uitgekeerd. Deze melkprijs is exclusief de duurzaamheidspremie die in maart van het opvolgende jaar wordt uitbetaald. De duurzaamheidspremie kan oplopen tot maximaal € 0,60 per 100 kilo melk, evenredig naar het aantal opgebouwde waarderingspunten in het duurzaamheidsprogramma Duurzaam Leerdammer.