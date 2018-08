Agrifirm: maak tijdig en regelmatig ruwvoerbalans

Door de lage eigen ruwvoerproductie doen melkveehouders er goed aan om tijdig en regelmatig een ruwvoebalans te maken. Dat adviseren ruwvoerspecialisten van Agrifirm.

Een ruwvoerbalans begint met het inschatten van de voorraad, het aantal koeien (inclusief jongvee en droge koeien) dat dit jaar wordt gehouden en het productieniveau. Vervolgens kan het aanbod in beeld worden gebracht: hoeveel voorraad is er van vorig jaar en wat is de verwachting over de hoeveelheid mais en gras in drogestof per hectare. Dat is lastig en daarom is het verstandig de ontwikkeling van gras en mais nauwlettend in de gaten te houden. Ook aangevoerde producten tellen mee.

Ruwmix bij koeien gebruiken

Aan de hand van deze gegevens is het saldo ruwvoer te berekenen, waarop de veehouder vervolgens actie kan ondernemen. Bij een dreigend tekort is het belangrijk snel te schakelen. Een optie is om een ruwmix bij de koeien te gebruiken of stro en brok bij jongvee en droge koeien. Voor een bedrijf met 100 koeien scheelt dat per half jaar 60 ton aan droge stof aankoop aan ruwvoer. Agrifirm adviseert elke paar weken de berekening opnieuw te maken.