Minder melk en vet geleverd in juni

De melkaanvoer in Nederland kwam in juni uit op 11,76 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Daarmee lag de dagproductie in juni op 39.210 ton. Het vetpercentage kwam niet verder dan 4,11%, het laagste niveau sinds juli 2010.

In totaal werd ruim 61.000 ton minder geleverd dan in mei van dit jaar. Toen was de melkproductie nog 12,37 miljoen ton. De dagproductie lag in mei nog op 39.920 ton. In vergelijking met vorig jaar werd ook minder melk opgehaald. In juni van vorig jaar kwam de dagproductie uit op op 39.810 ton.

Hoge temperaturen

Hoewel het vetpercentage in de zomermaanden altijd terugzakt, is een vetpercentage van 4,11% opvallend laag. De laatste keer dat het vetpercentage überhaupt in de buurt kwam van dit percentage was in juli 2010, toen het gemiddelde percentage uitkwam op 4,13%. De hoge temperaturen die juni kende (gemiddeld 22,07 graden Celsius) in De Bilt, hebben hun weerslag op het percentage vet in de melk.

Minder melk dan vorig jaar

In het eerste halfjaar is nu in totaal 71,59 miljoen ton melk geleverd in Nederland. Daarmee loopt de productie achter bij vorig jaar, want toen werd in de eerste 6 maanden nog 72,6 miljoen ton melk geproduceerd. Ook ten opzichte van 2016 loopt de productie achter: toen werd van januari tot en met juni 72,97 miljoen ton melk geleverd.