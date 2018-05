Twijfels over kwaliteit ammoniakmeting Gelderland

De fracties van SGP, ChristenUnie en CDA in Provinciale Staten in Gelderland hebben grote twijfels bij de resultaten van de ammoniakmeting in de provincie.

Dit naar aanleiding van berichten over mogelijke ondeugdelijke metingen uit het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit. De meetgegevens zouden ‘vervuild’ zijn doordat het meetstation in het Limburgse Vredepeel op maar 150 meter van een groot pluimveebedrijf ligt. Terwijl de richtlijnen van het RIVM uitgaan van een afstand van minimaal 300 meter. Dit leidt volgens de 3 partijen tot een vertekening van de metingen ammoniak-concentratie. Betrouwbare gegevens noodzakelijk Om duidelijkheid te krijgen willen SGP, ChristenUnie en CDA van Gedeputeerde Staten weten of de uitkomsten van de ammoniakmetingen inderdaad sterk negatief beïnvloed zijn door de situatie bij het pluimveebedrijf en welke maatregelen het provinciaal bestuur gaat nemen die de discussie over de onbetrouwbaarheid van de metingen uit de wereld kunnen helpen. CDA-Statenlid Engelina van Steenbrugge: “De kwaliteit van dit soort metingen moet 100% betrouwbaar zijn. Op deze manier staat ook het beleid over ammoniakdepositie op losse schroeven.” Volgens de partijen valt er zonder betrouwbare gegevens geen deugdelijk beleid te voeren.