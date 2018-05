Arla verhoogt als eerste melkprijs weer

Zuivelreus Arla verhoogt als eerste Noordwest-Europese bedrijf dit jaar de melkprijs.

Het concern verhoogt de voorschotprijs over juni met € 1,00 per 100 kilo naar omgerekend € 32,40 per 100 kilo. De biologische melkprijs blijft gelijk op omgerekend € 42,06 per 100 kilo.

Arla ziet ruimte om de prijs te verhogen vanwege het langdurige koude voorjaar, waardoor minder melk op de markt is gekomen en voedingsbedrijven minder aanvoer krijgen dan verwacht. Daarnaast is sprake van een sterke export en een goede Europese vraag, Hierdoor zijn met name de kaas- en boterprijzen sterk gestegen. Ondertussen trekt ook de markt voor mageremelkpoeder weer iets aan. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een iets hogere melkprijs, meldt Arla.