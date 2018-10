Gemiddelde melkprijs september naar ruim € 36

De gemiddeld in Nederland uitbetaalde melkprijs is in september met € 1,21 per 100 kilo gestegen naar € 36,02. Dit is de kale melkprijs bij een jaarleverantie van 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL.

De hogere melkprijs wordt deels veroorzaakt door directe prijsverhogingen en voor een ander deel door de uitbetaling van wintermelktoeslagen (bij Cono en Vreugdenhil). Tot en met september wordt gemiddeld de hoogste melkprijs uitbetaald door DeltaMilk, dat over de eerste 9 maanden € 36,21 betaalt, FrieslandCampina is tweede met € 35,37. Zuivelreus Arla betaalt met een gemiddelde van € 32,27 per 100 kilo de laagste melkprijs. DOC Kaas zit net daarboven met een gemiddelde van € 32,63. Toeslagen kunnen melkprijs flink stuwen Dit zijn echter de basisprijzen. Met toeslagen voor weidegang, Vlog en duurzaamheid zijn vele euro’s per 100 kilo bij te sprokkelen. De mogelijkheden zijn bij DeltaMilk het grootst. Wie alle opties aangrijpt, kan tot € 4,50 per 100 kilo bijverdienen (€ 1,50 voor weidegang, € 1 voor Vlog en € 2 aan Albert Heijnpremie). Zo kan een Delta-lid tot gemiddeld € 40 per 100 kilo melk komen (bij Nederlandse standaardgehalten en grotere volumes). Daarmee troeft de West-Nederlandse coöperatie andere zuivelbedrijven af. Bij A-ware kan tot ruim € 38 worden bijgeplust over de eerste 9 maanden van dit jaar. Hekkensluiter blijft Arla, dat weinig programma’s heeft lopen waarmee leden kunnen bijverdienen. In de genoemde bedragen is nog geen rekening gehouden met eventuele nabetalingen, die bij sommige coöperaties ook meerdere euro’s per 100 kilo kunnen bedragen.