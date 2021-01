Schouten oppert verdere Europese aanpak vogelgriep

Wanneer de uitbraken met hoogpathogene vogelgriep de komende tijd doorzetten, wil landbouwminister Carola Schouten kijken of er in Europees verband verder actie kan worden ondernomen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat ze zorgen maakt over de voortdurende dreiging van uitbraken met hoogpathogene vogelgriep. Sinds oktober zijn er in Nederland elf commerciële pluimveebedrijven besmet geraakt met hoogpathogene vogelgriep.

“We hebben in Nederland de afgelopen jaren veel energie gestoken in onderzoek en het optimaliseren van de preventie. Dat is niet voldoende gebleken om de vogelgriepuitbraken te stoppen. Dat weerhoudt ons niet om met dit onderzoek en de preventie inspanningen door te gaan”, schrijft Schouten.

In Europa is een gezamenlijke aanpak, waarbij lidstaten afhankelijk van de omstandigheden in het land, een eigen invulling geven. Maandelijks worden de resultaten en de maatregelen die genomen worden in de strijd tegen HPAI gecommuniceerd in een Europees overleg van specialisten op het gebied van dier- en plantgezondheid.