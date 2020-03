Slim camerasysteem voor beter welzijn vleeskuikens

Wageningen Livestock Research (onderdeel van WUR) ontwikkelt een systeem dat het gedrag van vleeskuikens automatisch analyseert en interpreteert.

Doel van het onderzoek is een eenvoudig en betaalbaar systeem te ontwikkelen dat pluimveehouders ondersteunt in het verbeteren van het dierwelzijn. Onderzoeker dr. Ingrid de Jong: “We onderzoeken of we met 3D-infraroodcamera’s het gedrag van vleeskuikens voortdurend kunnen monitoren en interpreteren en waar nodig de pluimveehouder automatisch kunnen alarmeren. Het filmen van dieren is eenvoudig. Het ontwikkelen van een systeem dat die beelden analyseert, dat is de kunst. Het is vooral uitdagend om gedrag van dieren in grote groepen te monitoren.”

Onderzoeker Ingrid de Jong van Wageningen Livestock Research. - Foto: WLR

Voorkomen van beenproblemen bij kuikens

Het systeem moet pluimveehouders onder meer ondersteunen in het voorkomen van beenproblemen bij kuikens. De gebruikelijke methoden om dierwelzijn in kaart te brengen, zijn gebaseerd op menselijke observatie. Dat is arbeidsintensief en kan leiden tot vertraagde interventie, zo stellen de onderzoekers. Het SMART Broiler Initiative stelt € 442.000 beschikbaar voor het onderzoek. Plukon Food Group, CLK GmbH en Universiteit Utrecht verhogen het budget naar € 538.000.

SMART Broiler

SMART Broiler is een initiatief van The Foundation for Food and Agriculture Research en McDonald’s. Het initiatief bestaat uit twee fasen. Fase 1 voorziet in fondsen (circa 2 miljoen dollar) voor ontwikkeling en testen van technologieën. Fase 2 verfijnt en valideert de meest belovende technieken uit fase 1. De fondsen daarvoor worden waarschijnlijk eind 2021 toegekend.