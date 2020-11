Nieuwe uitbraak vogelgriep in Terwolde

In Terwolde (Gld.) is op een eendenbedrijf met 20.000 dieren vogelgriep van het type H5 vastgesteld.

De pathogeniteit is nog niet bekend, maar het gaat vermoedelijk om een hoogpathogeen virus. Het bedrijf wordt geruimd. In het 3-kilometergebied liggen 6 andere pluimveebedrijven, die getest worden. In het 10-kilometergebied, waar een vervoersverbod is ingesteld, liggen nog 13 andere bedrijven. Sinds de eerste uitbraak op 29 oktober is nu op 4 Nederlandse pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld. Het virus wordt daarnaast massaal aangetroffen bij wilde vogels. Met name in kustgebieden worden veel dode vogels gevonden die vogelgriep bij zich blijken te dragen.