Eerste commerciële broedeieren gesekst met Plantegg

Vorig maand zijn voor het eerst broedeieren ingelegd voor een commercieel koppel hennen, die zijn gesekst door Plantegg om het geslacht van het embryo te bepalen.

De geslachtsbepalingstechniek van Plantegg is vergelijkbaar met die van Seleggt: bij beide technieken wordt op ongeveer de negende dag een druppeltje allantoïs-vloeistof uit het broedei gehaald en vervolgens geanalyseerd. Bij Seleggt is de geslachtsbepaling gebaseerd op de aanwezigheid (of het ontbreken) van vrouwelijk hormoon in het ei, bij Plantegg wordt DNA geanalyseerd. Eieren met een mannelijk embryo worden niet verder bebroed, zodat geen haankuikens worden geboren, die voor eierproductie niet van nut zijn.

Met een laser wordt een klein gaatje in de eischaal gemaakt, waar een vloeistofdruppeltje door naar buiten komt. - Foto's: Plantegg GmbH

Plantegg en Seleggt zijn beide Duits-Nederlandse bedrijven. Broedmachinefabrikant HatchTech is van allebei voor de helft eigenaar. De broedeieren zijn gesekst door Plantegg en ingelegd bij Ter Heerdt eieren en kuikens in Babberich. De koppelgrootte is zo’n 30.000 dieren.