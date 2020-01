Schouten: ophokplicht niet te vroeg instellen

Als je te vroeg begint met het instellen van een ophokplicht en er is nog dreiging na de maximale termijn van 16 weken, mogen pluimveehouders met uitloop hun eieren niet meer als uitloop-ei verkopen, waardoor ze veel economische schade oplopen.

Daarom moeten we een ophokplicht niet te vroeg instellen. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten over haar afweging om een ophokplicht in te stellen na de recente uitbaken van hoogpathogene vogelgriep in Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië.

Overleg met Deskundigengroep Dierziekten

Schouten overlegt maandag met de Deskundigengroep Dierziekten over de besmettingen met vogelgriep in Oost-Europa. Het advies van deze groep is voor Schouten heel belangrijk in de afweging om al dan niet een ophokplicht in te stellen. Sectororganisatie Avined heeft het ministerie gevraagd om een deskundigenadvies in te winnen over de uitbraken met hoogpathogene H5N8. Voor pluimveegerelateerde transporten uit deze regio geldt al een plicht voor dubbele reiniging en ontsmetting.

Schouten heeft begrip voor de bezorgdheid van pluimveehouders. “We houden de situatie dagelijks in de gaten.”