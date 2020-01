Oplaat: kippen ophokken vanwege vogelgriepdreiging

Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat pleit er voor om buitenlopend pluimvee in Nederland per direct op te hokken gezien de dreiging van vogelgriep vanuit Oost-Europa.

Oplaat laat weten dit donderdag bij landbouwminister Carola Schouten aan te willen gaan kaarten op de Grühne Woche in Berlijn.

Hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 grijpt momenteel om zich heen in Oost-Europa. In 2 weken tijd is het virus op zeker 15 bedrijven in 4 landen vastgesteld (Polen, Hongarije, Slowakije en Roemenië), en daar kwamen deze week iedere dag nieuwe meldingen bij.

Zorgelijke ontwikkeling

De Nepluvi-voorzitter noemt deze ontwikkelingen zorgelijk. “Het virus slaat om zich heen, en voor je het weet is het hier. Het virus is ook bij een wilde vogel gevonden, en wilde vogels laten zich niet tegenhouden door een dubbele reiniging en ontsmetting,” concludeert hij.

Opnieuw vogelgriep in Polen

Volgens Poolse media zouden er woensdag in de provincie Wielkopolska (in het midden van het land) opnieuw vogelgriep op een bedrijf zijn vastgesteld, en bovendien verdenking zijn van een besmetting op nog een ander bedrijf. Hiervan is nog geen officiële melding gedaan bij de OIE of op de site van de veterinaire autoriteit.