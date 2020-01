Hoogpathogene vogelgriep Polen flink verspreid

Inmiddels zijn er 7 uitbraken van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) vastgesteld.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus dat vorige week op een pluimveebedrijf in Polen werd vastgesteld blijkt flink verspreid. In de Oost-Poolse provincie Lublin, die grenst aan zowel Wit-Rusland als Oekraïne, zijn inmiddels 7 uitbraken van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) vastgesteld. Dat meldt de provincie Lublin.

Ook uitbraak in Westen

Volgens de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip is bovendien ook HPAI geconstateerd op een legpluimveebedrijf in de veel westelijker gelegen provincie Wielkopolska.

Onbekend is nog of het in alle gevallen om hetzelfde virus gaat. Tot nu toe is alleen de eerste uitbraak officieel vermeld op de website van werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Op het bedrijf met de eerste uitbraak ging het om een HPAI-virus van het type H5N8. Vier andere bedrijven liggen vlakbij dit eerst besmette bedrijf, in hetzelfde district: Lubartow. Volgens het internationale persbureau Reuters zou ook op het besmette bedrijf in het westen van Polen H5N8 zijn vastgesteld.

Verplichte tweede reiniging en ontsmetting

In Nederland heeft de overheid vrijdag een tweede reiniging en ontsmetting verplicht gesteld voor pluimveetransport dat terugkeert uit Polen, naar aanleiding van de HPAI-uitbraken daar. Vervoermiddelen voor gevogelte of broedeieren die terugkomen uit Polen moet onmiddelijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting ondergaan.

Verspreiding virus voorkomen

Poolse autoriteiten richten zich nu op het voorkomen van virusverspreiding buiten de zones, zoals die zijn ingesteld rondom besmette bedrijven. Polen heeft een grote pluimveesector, en met name in het district Lubartow (waar 5 uitbraken zijn vastgesteld) zit veel pluimvee. Binnen Europa is Polen met afstand de grootste producent van pluimveevlees en ook een aanzienlijke producent van eieren.