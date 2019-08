Fipronil-rechtszaak kostte LNV € 145.000

De rechtszaak die LTO en pluimveehouders hebben aangespannen tegen de Staat in verband met fipronil, kostte de overheid € 145.000 voor het inhuren van de landsadvocaat.

Dat blijkt uit informatie die openbaar is geworden na een WOB-verzoek van 1Vandaag. De fipronil-zaak staat hiermee in de top 10 van duurste rechtszaken in 2018 waarvoor de Staat de landsadvocaat inschakelde.

Duurste dossier voor Defensie

Het duurste dossier is van het ministerie van Defensie, dat € 1,3 miljoen moest betalen aan de landsadvocaat voor advies over het project ‘Grensverleggende IT’. Daarnaast staan ook de Urgenda-zaak, over de klimaatmaatregelen, en de herziening van het Gasgebouw in de top 10. In totaal werd in 2018 € 25 miljoen uitgegeven aan landsadvocaat Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. In 2017 was dit nog € 23 miljoen. De stijgende kosten zijn strijdig met de bezuinigingsplannen van de overheid.

Eric Hubers (2e van links), voorzitter Pluimveehouderij bij LTO Nederland, komt op 10 juli aan bij de rechtbank waar de rechter uitspraak doet in de zaak die LTO Nederland heeft aangespannen tegen de NVWA over de fipronilcrisis in 2017. - Foto: ANP

Fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan

Opvallende afwezige in het lijstje zijn de geschillen over fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan tussen ondernemers en het ministerie. Die waren er genoeg, en kostten de overheid in totaal meer dan de € 145.000 van de fipronil-zaak. Maar per zaak lag het bedrag aanzienlijk lager. RVO laat weten dat de landsadvocaat voor het fosfaatreductieplan in 6 zaken is ingeschakeld. De kosten hiervan waren € 68.758, zo’n € 11.460 per zaak (afgerond).

De landsadvocaat is ook voor 7 zaken met betrekking tot het fosfaatrechtenstelsel ingeschakeld. Dat ging in totaal om € 154.150, gemiddeld ruim € 22.000 per zaak. Daarnaast waren er nog twee kort gedingen waarbij verplichte procesvertegenwoordiging door de landsadvocaat is voorgeschreven. De kosten bedroegen samen € 7.360.