Politie zoekt brandstichter Kiel-Windeweer

Politie Ommelanden Midden dreigt beelden van een man die gezien is bij de stalbrand in Kiel-Windeweer op korte termijn openbaar te maken als deze man zich niet meldt bij de politie.

De man is rond het tijdstip van de brand bij de vleeskuikenstallen gezien.

In een besloten Facebook-groep van boeren die elkaar willen helpen en beschermen tegen activisten, circuleren inmiddels de beelden waar de politie vermoedelijk op doelt. Op deze beelden, gedateerd op de ochtend van de brand, is een man te zien die met iets in zijn handen naar de – door de geelkeurige emissietorens duidelijk herkenbare – stallen van het vleeskuikenbedrijf loopt. Hij gaat naar binnen, lijkt iets te ontsteken in de achterbak van een bestelauto die in een voorruimte van de schuur staat, en rent vervolgens weg.

Beschrijving persoon

Op een ander filmpje is te zien hoe dezelfde persoon langs de zijkant van een stal loopt en aan de deurklinken voelt. Het gaat om een blanke man met donkerblond haar en een gemiddeld postuur, lengte zo’n 1,75 meter. Hij draagt een zwarte jas, vale jeans en sneakers.

Als de man zich niet op korte termijn meldt zal de politie de beelden van hem delen, kondigen zij aan. De politie Ommelanden Midden zoekt verder naar getuigen die meer kunnen vertellen over de brand.

Al meerdere branden in Kiel-Windeweer

Op zondagochtend 7 juli brandden 2 vleeskuikenstallen af op een pluimveebedrijf in Kiel-Windweer, met daarin in totaal 100.000 kuikens. Al snel meldden regionale media dat de politie er ernstig rekening mee houdt dat de stallen in brand zijn gestoken. Het was niet de eerste grote brand in de plaats: in de afgelopen 13 jaar brak er 6 keer een grote brand uit in het 900 inwoners tellende dorp.