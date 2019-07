Kipfilet steeds populairder stukje vlees in Duitsland

De verkoop van verse kipfilet in Duitsland is in april met 5,8% gestegen ten opzichte van vorig jaar april.

Dat blijkt uit resultaten van het Duitse GfK huishoudpanel. Duitse consumenten kochten in april dit jaar 9.851 ton kipfilet. Niet eerder werd er in een maand zoveel kipfilet gekocht door de Duitse consument. In de eerste 4 maanden van 2019 werd er 37.085 ton kipfilet gekocht en ook hiermee is de verkoop van vorig jaar overtroffen met 8,4%. In februari dit jaar was de stijging van de consumptie van kipfilet met 12,8% ten opzichte van 2018 het meest aansprekend. De uitzonderlijke stijging van de februari verkopen van kipfilet wordt geweid aan het uitzonderlijke mooi zonnige weer, waarbij de eerste barbecue-activiteiten werden uitgevoerd.

Verkoop van kippenvlees

Ook de verkoop van kippenvlees is dit jaar hoger dan vorig jaar. In april werd in totaal 26.284 ton kippenvlees gekocht door de consument. Dat is 1,4% meer dan vorig jaar en in de eerste 4 maanden van 2019 werd er 104.615 ton kippenvlees gekocht, een stijging van 2,5% ten opzichte van 2018.