Geen Duits verbod op doden eendagskuikens

Het doden van mannelijke eendagskuikens in de Duitse legpluimveehouderij blijft voorlopig toegestaan. Dat oordeelt de hoogste rechter.

De rechter vindt dat welzijnswetgeving verdergaat dan alleen de bescherming van het dierenwelzijn. Ook de bescherming van het leven van een dier valt daaronder. Desondanks staat de rechter het doden van eendagskuikens voorlopig toe, omdat de broederijen al decennialang deze werkwijze toepassen. Het is daarom niet realistisch om het doden van eendagskuikens van de een op de andere dag te verbieden, luidt het oordeel.

‘Meer tijd nodig’

Friedrich-Otto Ripke, voorman van de Duitse pluimveesector, is blij met de uitspraak van de rechter. Hij zegt dat zijn achterban liever vandaag dan morgen stopt met het doden van jaarlijks 45 miljoen eendagskuikens. Maar dan moeten de alternatieven werkbaar zijn. Volgens Ripke is nog tijd nodig om Duitslandwijd geslachtsbepaling bij broedeieren door te voeren.

Nu de hoogste rechter zich heeft uitgesproken over deze gevoelige kwestie, is er duidelijkheid voor de Duitse broederijsector. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de rechtbank in 2013 het doden van eendagskuikens verboden. Dit oordeel is meerdere malen zonder succes aangevochten, tot de hoogste rechter nu anders besluit.