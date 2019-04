Klant Albert Heijn kijkt mee tot in de kippenstal

Van boeren wordt gevraagd dat zij transparant en consumentgericht produceren. Supermarktketen Albert Heijn maakt daar werk van met 1 ster Beter Leven-eieren.

Supermarktketen Albert Heijn laat klanten voortaan zien welke route hun 1 ster Beter Leven-eieren hebben afgelegd en hoe vers deze zijn. Met deze vorm van openheid wil de supermarktketen haar klanten tonen wat de keten doet op gebied van milieu en dierenwelzijn.

Op de eieren komen 2 codes te staan. Daarmee kunnen klanten de route volgen die het ei heeft afgelegd, van boerderij tot in het winkelschap. Ook zien de klanten wanneer de eieren zijn gelegd. De hele keten van de 1 ster Beter Leven-eieren van stal tot winkelschap is transparant gemaakt voor de consument.

Transparant samenwerken met pluimveehouders

Albert Heijn schrijft in een persbericht dat zij samen met 40 pluimveehouders werkt aan kwaliteit, duurzaamheid, dierenwelzijn en innovatie. Volgens de supermarktketen is het van belang dat de klanten zien hoe er wordt gewerkt in de productieketen. Om transparant te zijn en alles onberispelijk vast te leggen, wordt gebruikt gemaakt van blockchaintechniek.

Albert Heijn past deze ketentechniek al toe bij producten als zuivel en sinaasappelen van het huismerk. Voor zuivel werkt AH daarbij samen met Royal A-ware en een groep melkveehouders in Noord-Nederland.

Albert Heijn heeft vorig jaar herfst de basis gelegd voor de transparante eierketen. Sinds oktober 2018 hebben alle eieren in het Albert Heijn-winkelschap minimaal het stempel 1 ster Beter Leven van de Dierenbescherming.

Partners in de productieketen Albert Heijn-eieren

Twee belangrijke partners in de productieketen van de Albert Heijn-eieren zijn Gebr. Van Beek in Wehl en Interovo Egg Group in Ochten. Pluimveehouders Linda en Anne van Lith in De Heen (N.-Br.) leveren exclusief eieren aan Albert Heijn. Zij hopen met dit initiatief eraan bij te dragen dat de kloof tussen consument en boer een stukje kleiner wordt, vertellen zij in het persbericht.