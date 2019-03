Kippen mogen weer naar buiten na dioxine-brand

De 4 Drentse pluimveehouders die hun kippen na de dioxine-brand binnen moesten houden, mogen hun kippen weer naar buiten laten.

Dit bevestigd LTO op vrijdag 8 maart. Grondonderzoeken hebben uitgewezen dat de hoeveelheid aangetroffen dioxine die in de bodem en het gras overeenkomen met het grondniveau. Vrijdagochtend hebben de pluimveehouders te horen gekregen dat de kippen weer in de uitloop mogen. De uitslagen van de grasmonsters die zijn genomen bij de melkveebedrijven in het gebied laten nog 2 weken op zich wachten.

Verhoogde concentraties dioxinen

Aanleiding van het onderzoek is de brand bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. Deze vond plaats van 4 op 5 januari. De Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM heeft op 5 januari in het gebied monsters verzameld en geanalyseerd. Een paar daarvan waren grasmonsters. In de grasmonsters werden verhoogde concentraties dioxinen gemeten. Deze verhoogde gehalten vormden de aanleiding voor het opstarten van vervolgonderzoek naar de gevolgen voor de agrarische sector in het getroffen gebied. Afvalverwerkingsbedrijf liet de opdracht uitvoeren door Wageningen Plant Research en LTO Noord. Rikilt (Wageningen UR) heeft de analyses uitgevoerd.