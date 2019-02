EBRD overweegt opnieuw miljoenenlening MHP

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) overweegt opnieuw een miljoenenlening voor de Oekraïense pluimvee- en graanproducent MHP.

Uit een conceptvoorstel dat de EBRD momenteel in beoordeling heeft, blijkt dat de bank overweegt om MHP € 100 miljoen te lenen voor de overname van een grote pluimvee-integratie in Slovenië en investeringen hierin.

Eerdere lening omstreden

In Nederland lag een soortgelijke lening 2 jaar geleden gevoelig. MHP kreeg toen een lening van ruim €78 miljoen van de EBRD. Nederland onthield zich destijds van stemming over deze lening, nadat de Tweede Kamer het kabinet in een motie opriep om de lening niet goed te keuren. Het kapitaal van de EBRD bestaat uit bijdragen van de 67 landen die lid zijn, waaronder Nederland, van de Europese Unie en de Europese Investeringsbank.

EBRD zegt te verwachten dat het project (de overname en geplande investeringen) interregionale investeringen zal bevorderen en zal bijdragen aan een sterker en meer divers investeerdersbestand in de Balkanlanden waar Perutnina actief is. De bank wil wel dat er een milieu- en sociaal actieplan wordt ontwikkeld om risico’s te adresseren.

Groen licht voor overname

MHP kreeg eind vorige week groen licht van de Sloveense autoriteiten voor de overname van de grote Sloveense pluimvee-integratie Perutnina Ptuj. Het bedrijf had al goedkeuring van 4 andere landen waar Perutnina Ptuj vestigingen heeft (Oostenrijk, Macedonië, Servië en Roemenië). Met deze laatst benodigde goedkeuring kan MHP de deal nu rondmaken op een bijeenkomst met aandeelhouders binnenkort, laat het bedrijf weten.

MHP verankert positie in Europa

Met de overname verankert MHP zijn positie binnen de Europese Unie. Het bedrijf heeft al 2 uitsnijderijen in de EU, in Nederland en Slowakije. De overname van Perutnina Ptuj is echter van een andere orde. Het bedrijf is een volledige integratie, met eigen vermeerderingsbedrijven, grondstoffenteelt, voerfabriek, broederijen en pluimveeproductie en -verwerking, verspreid over 7 Europese landen.

MHP wil graag uitbreiden in Europa. Vorig jaar was het Oekraïense bedrijf ook in de running voor de overname van de Franse Groupe Doux. De Franse rechter gaf uiteindelijk echter de voorkeur aan een groep bedrijven, waaronder Frankrijks grootste pluimveevleesproducent LDC, die eveneens een overnameplan had neergelegd. Ook volgens het projectvoorstel op de EBRD-site wil het bedrijf zijn activiteiten in de EU en andere landen uitbreiden, met als doel een multinational te worden.