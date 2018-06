Jumbo: in 2019 extra eisen Nieuwe Standaard Kip

De supermarktketen Jumbo gaat vanaf 2019 helemaal over op het voeren van kuikens direct na uitkomst.

Dat wil zeggen dat alle vleeskuikens waarvan het vlees als Nieuwe Standaard Kip in de Jumbo-supermarkten wordt verkocht, water en voer krijgen zodra ze uit het ei komen. Nu krijgen kuikens vaak de eerste 24 tot 48 uur geen voer, omdat ze moeten wachten totdat de rest van de kuikens is uitgekomen. Directe toegang tot water en voer heeft een positief effect op het welzijn van de kuikens. De komende tijd test Jumbo welk systeem de keten hiervoor gaat gebruiken.

Proef met 2 systemen

Daarnaast wil Jumbo ook dat de kuikens meer ruimte krijgen om te bewegen. Tijdens de grootschalige proef test Jumbo 2 broed- en voersystemen: uitkomen in de stal bij pluimveehouderijen en direct voer en water bij het uitkomen in broederijen. De eerste reacties van de boeren op de proef zijn positief, aldus Jumbo. Die gaat een half jaar in beslag nemen. Uiteindelijk is Jumbo van plan om medio 2019 volledig over te gaan op vlees van kuikens die direct worden gevoerd na het uitkomen.

De Nieuwe Standaard Kip is een vleeskuiken van langzaam groeiend ras. Het vleeskuiken leeft langer en heeft meer leefruimte. Daarnaast wordt het dier gehouden in een stal met natuurlijk daglicht, waardoor het een natuurlijk dag- en nachtritme heeft.