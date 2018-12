Laagpathogene vogelgriep bij watervogelbedrijf in Drenthe

In een watervogelwinkel in Veeningen (ten oosten van Meppel in de provincie Drenthe) is laagpathogene vogelgriep vastgesteld. Het gaat om vogelgriep van het type H5.

Het ministerie heeft een vervoersverbod ingesteld in een gebied rondom het bedrijf. Het bedrijf heeft een beperkt aantal watervogels. Vervoersverbod 24 december van kracht Het vervoersverbod heeft betrekking op gevogelte, vee, pelsdieren konijnen, eieren, vogelsperma, diervoeders, melk en mest. In uitzonderingsgevallen is vervoer van dieren en producten toegestaan. Voor bedrijven met gevogelte geldt een verbod op bezoek in het gedeelte waar vogels worden gehouden. De regeling is op 24 december van kracht geworden.