Lidl kiest voor langzaam groeiend kippenras

Supermarktketen Lidl zet vanaf 2019 verder in op kippenvleesproducten van langzaam groeiende vleeskuikens.

Alle kippenvleeswaren voor op brood zijn dan afkomstig van conceptkuikens. Persvoorlichter Sacha van der Helm laat namens Lidl weten dat een volledige overstap op vlees van langzaam groeiende vleeskuikens nog niet aan de orde is.

“Voor nu richten we onze aandacht op de kipvleeswaren, maar in het verleden hebben we ook al verse kip en kip in blik conserven verbeterd. Hierbij hebben we zelfs gekozen voor Beter Leven. Net zoals je dit vaak ziet bij andere verduurzamingstappen beginnen we ergens met een bepaald, indien mogelijk, groot product. Zodra er meer grondstoffen beschikbaar zijn op de markt volgen daarna meer producten. Zo is het ook gegaan in de omschakeling naar gecertificeerde cacao en zuivel van koeien die weidegang krijgen.”