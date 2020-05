Belgische boer kiest voor sterkere trekker

Belgische boeren kiezen de laatste jaren voor meer vermogen en meer opties, zo blijkt uit de jaarcijfers van het Belgische Fedagrim.

In België zijn vorig jaar minder machines verkocht vergeleken met 2018. De omzet bleef wel gelijk, omdat de keuze vaker valt op trekkers met meer pk’s en meer opties. Het is een trend die al een aantal jaren zichtbaar is. Het aantal verkochte trekkers in de vermogensklasse 50-120 pk daalde van 738 in 2015 naar 563 in 2019. Trekkers in de vermogensklasse 120-180 pk stegen in de periode 2015 tot 2019 van 616 naar 743 stuks. In de klasse van 180 tot 250 pk steeg het aantal van 437 naar 578 en de trekkers boven de 250 pk ging van 86 naar 169.

Hobbytrekkers

Een andere stijging was te zien bij de trekkers tot 50 pk. Bleven ze enkele jaren geleden nog steken rond de 500 trekkers per jaar, in 2019 werden er 743 trekkers geregistreerd. Ook opvallend bij deze smalspoortrekkers is de tot voor kort nog relatief onbekende spelers die hun positie veroveren in deze markt. Merken als Solis en VST Tillers staan in de top 5 van best verkopende merken, terwijl deze tot een paar jaar geleden nog helemaal niet zo bekend waren.

Volgens Fedagrim gaat het wel om een andere doelgroep die deze trekkers koopt. Ze gaan vaak naar de particuliere houder en paardeneigenaren. Het zijn trekkers die vaker hobbymatig ingezet worden en niet zozeer voor dagelijks werk.