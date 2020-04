John Deere-dealers lijken verder te consolideren

Twee grote John Deere-dealers lijken intensiever te gaan samenwerken dan wel te fuseren. De geruchtenstroom is er, een Kamer van Koophandel-bewijs door John Deere-dealer Kraakman-Perfors en collega-dealer Staadegaard lijkt deze geruchten te bevestigen.

Begin maart schreef Kraakman een nieuw bedrijf in onder de naam 'Kraakman Staadegaard BV’. De BV is gevestigd op het adres van Kraakman in Middenmeer en heeft Kraakman Perfors B.V. als enige bestuurder. De nieuwe BV en de wijze van inschrijving wekt de suggestie dat Kraakman voorsorteert op een overname van de zuidelijke John Deere-dealer Staadegaard.

Geruchten

Het is onbekend of dit een gehele of gedeelte overname zou zijn, en of de plannen überhaupt nog actueel zijn. De Kraakman-directie is niet bereikbaar voor commentaar. Staadegaard zegt de focus te hebben op het helpen van klanten zoals gebruikelijk en wil niet ingaan op geruchten. “Er zijn meer bedrijven die Staadegaard heten.”, zo stelt Simon Staadegaard.

Er komen steeds minder hoofdvestigingen van John Deere-dealers wereldwijd. Ook in Nederland pakt deze trend door. - Foto: Hans Banus

Toekomststrategie van John Deere

Een eventuele overname zou naadloos passen binnen de trend van de laatste jaren, waarin er een consolidatieslag gaande is onder John Deere-dealers wereldwijd, en ook in Nederland. Dit is een gevolg van de zogenoemde “Dealer of Tomorrow”-strategie van het Amerikaanse concern. Daarin streeft John Deere naar grotere dealers die meerdere vestigingen runnen en, eventueel binnen samenwerkingsverbanden, een omzet van minimaal 50 miljoen dollar halen met minimale vereiste omzetten in aantallen qua trekkers, hakselaars en maaidorsers.

Een foto van John Deere-dealer Staadegaard in het Brabantse Lieshout. Staadegaard telt momenteel vier vestigingen. De grootste John Deere-dealer in Nederland, Groenoord, heeft momenteel negentien vestigingen.

Vijf John Deere-dealers in Nederland

Nederland telt momenteel vijf John Deere-dealerbedrijven. Groenoord is de grootste met negentien vestigingen. Ter vergelijk; Kraakman telt momenteel zeven vestigingen en Staadegaard vier.