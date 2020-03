Verkoop trekkers 2020 loopt achter bij vorige jaren

De verkoop van trekkers in de eerste 2 maanden van 2020 loopt achter op andere jaren.

Tot nu toe werden 294 trekkers verkocht. Dat waren er in 2019, 2018 en 2017 respectievelijk nog 421, 308 en 363. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging voor mechanisatiebedrijven Fedecom. In februari alleen werden 181 trekkers verkocht, 18 minder dan een jaar eerder.

Verkopen per trekkermerk

Fedecom maakt met een jaar vertraging ook de verkopen per trekkermerk bekend. Daaruit blijkt dat Fendt tot en met februari 2019 de meeste trekkers wist te verkopen met een aantal van 99. Dat zijn er 35 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Massey Ferguson volgt op Fendt met 68 trekkers, tegenover 29 in 2018. Daarop volgt New Holland met 53 trekkers (2018: 50) en Valtra met 51 trekkers (2018: 17). Daarmee doet Agco, het moederbedrijf van Fendt, Massey Ferguson en Valtra het goed in de eerste 2 maanden.