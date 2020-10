Eidam Landtechnik introduceert nieuwe messenwals

Het Duitse Eidam Landtechnik, onder meer bekend van de rijenbemesters, schijvenegbemesters en kuilwalsen, komt met een dubbele spiraalvormige messenbalk die koolzaad- en maisstoppels verkleint.

Volgens de fabrikant heeft de tandenmessenwals een goede bodemvolging en een hoge snijkracht. Directeur Hendryk Eidam vertelt dat de zogeheten innoMADE-messenwals ook doeltreffend lange vezelhennepstengels versnippert.

Hoge capaciteit

Eidam heeft de machine in eigen huis ontwikkeld. De machine wordt verkocht in werkbreedtes van 3 tot 5 meter en is zowel voor- als achterop de trekker te gebruiken. Een 6 metervariant voor achter de trekker is in aanbouw.

De machine heeft een dubbele geveerde ophanging waardoor de messen de bodem blijven volgen. Een rijsnelheid van 20 tot 25 kilometer per uur is haalbaar.

De geharde spiraalvormige messen van boriumstaal zijn door hun vorm zelfslijpend. De spiraal van de tweede messenwals is gespiegeld ten opzichte van de voorste. Zo is een zuivere dwarssnede haalbaar, aldus Eidam.